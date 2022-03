Hombre lleva a su perrito al campo y el travieso can casi cae en un estanque

En TikTok se conoció la historia del perrito Pipo que fue de paseo con el tío de su dueña a su rancho en Sinaloa, México. La mascota hizo de las suyas al estar solo por unos momentos y cometió varias diabluras, por lo que el hombre se preocupó por su bienestar en varias oportunidades.

En las imágenes compartidas por la cuenta @silviamariagc2 se mostró la hilarante escena que ha hecho reír a miles debido que el perrito travieso dio un gran susto a su dueño. El can ignoró sus advertencias y caminó por el plástico que rodeaba al estanque. Debido a que este estaba mojado, el animalito se resbaló en varias oportunidades.

Ellos habían salido a pasear al campo y visitar su rancho en México para comenzar a verter agua en varios estanques y llenarlos de camarón. Mientras observaban uno de estos lugares, la mascota cometió su travesura y su dueño tuvo que ir a salvarlo. Él caminó rápidamente hacia su engreído y lo cargó hasta llevarlo a un lugar seguro.

El video viral de TikTok cuenta con más de un millón de visualizaciones. “El perrito: A mi me gusta el peligro”, “Las Pipo aventuras”, “Te amo hombre que salva a perrito que está apunto de caerse”, “El perrito : ahora me dejo de llamar pipo, ahora me llamo peligro”, fueron algunos de los comentarios que realizaron los cibernautas.