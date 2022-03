Travieso gato se acerca a una lagartija para jugar, pero sufre un incidente

Quizá sea por su naturaleza inquieta o porque les gusta conocer su entorno, los gatitos suelen ser muy curiosos. Sin embargo, esta vez, un felino pagó caro el rondar de cerca de una lagartija por su traviesa reacción, tal como mostró un video compartido en la popular red china TikTok.

El minino estaba mirando tranquilamente y, al parecer, quiso jugar con el reptil, por lo que se acostó en el piso para mimarlo. No obstante, la lagartija no miró con buenos ojos el tierno comportamiento del ‘peludito’ y de pronto se trepó en una de sus cejas para no dejarlo.

Tal parece que la lagartija adivinó las intenciones de su supuesto ‘amigo’ y, de forma sorpresiva, saltó encima de su cara para treparse y no dejarlo en paz. Este hecho ocasionó que el inquieto minino mueva su cabeza de un lado a otro para librarse del incidente, pero ya era tarde.

Hasta el momento, el gracioso clip ha logrado más de 104.000 visualizaciones y miles de comentarios, entre los que destacaron que ‘la curiosidad mató al gato’.

“Por ponerse de juguetón, pobre ‘michi’”, “Los gatos son la muerte. Quería su piercing, aunque está algo grande creo yo”, fueron algunas reacciones a la publicación de TikTok.