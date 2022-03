Familia lleva a su perrita a un restaurante y la conducta de la cachorra conmueve en TikTok

Tener una mascota conlleva una gran responsabilidad, como cuidar por su salud, jugar con ellos, brindarles afecto y un hogar cálido. Es por ello que miles de personas han tomado la decisión de incluir a sus perritos o gatitos a la familia como si ellos fueran un miembro más. Esta fue la suerte que corrió una cachorra, la cual no se pierde una salida de sus dueños cuando deciden ir a un restaurante. En TikTok, este perrita ha cautivado a miles.

Kika Heinsohn es la autora de este divertido video. En las imágenes se puede ver cómo ella y su familia deciden ir a comer fuera, pero sin dejar a su perrita. Lo particular es que ellos solo pueden elegir lugares que sean pet friendly, pues no todos los locales permiten el ingreso de animales a su establecimiento.

“Como cuando la Clara es la preferida y tenemos que elegir solo los locales que la acepten”, es el texto que escribió Kika en la publicación que realizó en TikTok. En el clip se aprecia a la curiosa cachorra ocupando un lugar en la mesa, además de tener su propio plato para disfrutar su comida.

Más de 18.000 usuarios han dejado un like en la publicación, además de divertidos comentarios. “Me pasa lo mismo, necesitamos más lugares pet friendly para llevar a nuestros peluditos”, “El mío es súper inquieto, no logra comportarse, por eso no puedo llevarlo conmigo”, escribieron algunos cibernautas de TikTok.