¿Por qué cancelaron el canal ‘‘Whatdafaqshow’' del youtuber peruano Mox?

José Romero, conocido en las redes sociales como Mox, se ha visto en problemas en los últimos días del mes de febrero. A consecuencia de un tercer ‘strike’ en su canal principal de ‘’Whatdafaqshow’' en la plataforma de YouTube, se vio en la obligación de cancelarlo hasta encontrar una solución. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió?

Hace 13 años, el youtuber peruano se volvió famoso por su contenido sobre reacciones y opiniones de diversos temas de coyuntura. Por ello, consiguió un total de 4.9 millones de suscriptores. Esto le valió que apareciera en el YouTube Rewind del 2016, donde compartió momentos al lado de El Rubius, Hola Soy Germán y los integrantes de Enchufe TV.

Pese a su popularidad, nada impidió que le lleguen ciertas penalizaciones que han detenido su trabajo. Por esta razón, salió al frente para aclarar el asunto tras publicar un clip en su otro canal nombrado Mox (WDF).

“Básicamente tenía este canal como forma de seguridad y en estos últimos días pasó algo que me ha causado mucho estrés. El canal principal ‘’Whatdafaqshow’' acaba de tener su tercer ‘strike’ en toda la vida y ustedes saben que esto significa en YouTube que te borran el canal. Yo ahorita estoy muy preocupado, estoy haciendo todo lo posible en mis manos para poder detener este proceso. Son unas pésimas noticias porque ‘’Whatdafaqshow’' es un canal del 2009 que tiene mucha historia, muchos momentos, muchas risas y me causa mucha preocupación que el legado que quería dejar en YouTube termine ahí”, comentó Romero.

“Y las razones por estos ‘strikes’ es básicamente por las reglas de la comunidad. Yo tengo una opinión sobre eso porque las reglas de la comunidad de YouTube cambian cada año. Entonces, tenemos un canal donde tiene más de 800 videos, donde se revisan videos virales, videos de caídas, videos de bromas, etc”, continuó.

“Cada año, YouTube actualiza este tipo de reglas de la comunidad y muchos de mis videos han sido afectados. Yo siempre me quedo bajo las reglas de la comunidad y lo que está pasando es que están cayendo ‘strikes’ a videos muy antiguos del 2011, 2012 o 2014, donde en su momento era permitido ver un niño cayéndose que sea gracioso, pero obviamente no poniendo en riesgo o tratando de ofender o de herir sentimientos. Obviamente, ‘’Whatdafaqshow’' es un programa de comedia y estas reglas sí tienen sentido porque tenemos que cuidar a la comunidad dentro de estas, pero lo que no tiene sentido, para mí, es que caigan ‘strikes’ en videos antiguos”, explicó el youtuber sobre los motivos.

Antes de finalizar, dio las opciones que tiene pensado para recuperar su cuenta y no perder la gran cantidad de seguidores de YouTube. “Vamos a poner en privado los videos que puedan ofender al público o vayan en contra de las reglas de la comunidad (…) porque yo todos los años me adhiero a estas reglas y obviamente quiero estar en la plataforma que me dio tanto”, acotó Mox, quien espera acepten su apelación.

La primera vez que Mox suspendió su canal de YouTube

En el año 2014, el youtuber peruano tuvo problemas legales con una empresa que lo llevó a suspender su canal principal de la plataforma. Por suerte, lo pudo solucionar, ya que que ambos llegaron a un acuerdo de manera interna.

“Una compañía admite que los videos son suyos y he tenido que suspender el canal para negociar con ellos para ver cómo continúa el canal. Está suspendido momentáneamente (...) No es que me hayan amenazado o lo que fuese, solo vamos a parar esto un ratito para que el programa sea legal”, comentó en una entrevista a un medio llamado Incendiario TV.