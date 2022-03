Tiktoker encuentra el tobogán más ‘peligroso’ del mundo y se atreve a probarlo

En TikTok se volvió tendencia un video protagonizado por un joven. Resulta que este muchacho es un conocido tiktoker que suele realizar retos y visitas a ciertos lugares. En esta ocasión, el chico buscó el tobogán más ‘peligroso’ del mundo y quiso ponerse a prueba al lanzarse en él. El youtuber fue acompañado de sus amigos.

En este clip, compartido por el usuario de TikTok @fidevigevani, se puede ver cómo hizo sus preparativos para lanzarse del peligroso tobogán. En dos ocasiones, el muchacho se lastimó debido a los baches que tenía la rampa. Incluso, el tiktoker tuvo una aterrizaje poco favorable. Sin embargo, él y sus amigos se divirtieron al deslizarse por el concreto.

“Ja, ja pobre Fede estás bien, pero de todos bolo más Mike”, “Yo ya fui así de pequeña y solo en ese andaba no me quería ir”, “Espero que no te hayas lastimado muy fuerte”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios. En TikTok, el clip obtuvo más de 1 300 000 ‘me gusta’ y 8.046 comentarios.

Aquí te dejamos el video viral que ha sido compartido en diferentes redes sociales.