Mujer le prepara una sorpresa a su enamorado gamer y cautiva a miles en TikTok

En TikTok se volvió tendencia un video protagonizado por una mujer. Una chica no tuvo mejor idea que darle una gran sorpresa a su enamorado tras verlo jugar en un asiento que no lo hacía sentir cómodo. La joven reunió algunas golosinas para entregarle a su novio y, además, le compró una silla gamer para que el muchacho no juegue en una posición inadecuada para su cuerpo.

En este contenido multimedia, compartido por el usuario de TikTok @mermeladadfresa, se puede ver el primer vistazo que da la mujer a su pareja mientras este se encuentra jugando Dota 2. Enseguida, salió de su casa para comprar algunas golosinas preferidas de su novio. Así, reunió algunos productos y los metió dentro de una piñata.

La mujer puso una venda en los ojos del muchacho y procedió a consumar su sorpresa. El joven tomó su piñata y sacó los productos que estaban dentro. El hombre se quitó el vendaje y su pareja le entregó una silla especial para gamers. Finalmente, armó su nuevo accesorio de videojuegos y continuó con su rutina.

“Si ella te ama aún siendo manco, es la indicada”, “Esta mujer es respetable, hay pocas como ella”, “Eres un amor, espero que duren mucho y que les vaya bien”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios. En TikTok, el clip obtuvo más de 107.200 ‘me gusta’ y 4.389 comentarios.

Aquí te dejamos el video viral que ha sido compartido en diferentes redes sociales.