Perrito sorprende en Facebook con su habilidad para saltar sobre la cerca de su dueña

A través de Facebook ha sido compartido un video que ha dejado sumamente asombrados a miles de usuarios en esta y otras plataformas. Se trata de la divertida conducta de un perrito que, al verse ‘encerrado’ por su dueña, decidió hacer de las suyas y escapar con sus habilidades.

Daniela es la dueña de este can. Ella decidió colocar una reja en el patio de su casa, que da hacia la salida principal, pues temía que su perrito escape. Es por ello que, cuando el can sintió que no podía jugar libremente, decidió ingeniárselas para salir.

Tal como se aprecia en el video publicado en Facebook, este perrito trepó la reja de metal y, con mucho esfuerzo, logró colocarse en una posición que le permitiera escapar. Pese a que el can pensó que se encontraba solo y podía hacer de las suyas, su dueña estaba escondida grabando todo.

Tras publicar estas divertidas imágenes en Facebook, miles de usuarios no tardaron en reaccionar y dejaron hilarantes comentarios en la publicación. “Lucha por tu libertad, perrito”, “Lo único que tienen de ángeles son su carita, pero son terribles”, escribieron algunos cibernautas en la plataforma.