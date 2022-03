Joven carga a su perro como un bebé y su otro can los observa confundido

Miles de usuarios en las redes sociales son testigos, a diario, de los hechos más ocurrentes y divertidos, principalmente aquellos que son protagonizados por las mascotas, tal como ocurrió en este reciente video viral subido a Facebook que tiene como protagonista a un tierno perrito.

Estas imágenes demuestran cómo un perrito puede llegar a tener ciertos comportamientos que los catalogan como los animales más amigables y fieles. Según el video compartido por Úrsula, la dueña de este can, su mascota no la deja realizar alguna actividad mientras no lo cargue en brazos.

Este tierno animal se sube a los brazos de su dueña mientras ella preparaba la cena y se sostiene muy bien de su cuello para no caerse. La joven trata de realizar sus actividades con una sola mano para no soltar a su enorme perro, pero la otra mascota de la familia no puede evitar observarlos.

PUEDES VER: Mujer se decepciona de sus invitados al saber que irían a ver a Bad Bunny y no a su boda

El segundo perrito se para detrás de ellos y se detiene a mirar lo que ocurre, pues parece no entender por qué su ‘hermano’ está cargado. Algunos usuarios afirmaron que este perrito también quería que su dueña lo cargue, por lo que “esperaba su turno”. Estas divertidas imágenes fueron publicadas en Facebook y de inmediato, miles de usuarios reaccionaron con ‘me gusta’ y comentarios.

“No te olvides del otro, él también quiere su turno”, “Qué perrito tan consentido, y su hermanito no deja de mirarlos, creo que él también quiere que lo cargues”, dijeron algunos cibernautas.