¿Quién es el joven que arrasa en TikTok por bailar al ritmo de “Say it right” de Nelly Furtado?

Aún no existe la fórmula definitiva para hacerse viral en las redes sociales, muchas veces es cuestión de suerte, ya que incluso el video más sencillo y espontáneo consigue ser tendencia en internet. Una vez más esto fue demostrado en TikTok, por un joven que se mueve al ritmo de un popular tema musical lanzado en 2006.

Jamie Big Sorrel Horse, o más conocido en TikTok como @jamie32bsh, cautivó a millones de internautas de todo el mundo con su clip de tan solo ocho segundos el pasado 28 de enero.

En la escena se observa que tiene puesta una camiseta de los Power Rangers, luego enfoca el espejo del baño e inmediatamente comienza a bailar y cantar el tema “Say it right” de Nelly Furtado. Claramente, su ‘secreto’ podría definirse como una combinación de estilo propio y espontaneidad.

Según una publicación del sitio web In the know, Horse pertenece a una de las tribus más grandes de Estados Unidos llamada ‘Pies negros’ (The Blackfoot en inglés).

A continuación te presentamos su clip más popular, este posee más de 265 millones de reproducciones en TikTok, y no es el único, ya que después de la gran acogida de los usuarios se animó a publicar unos cuantos más.

“En su mente fue épico, pero realmente fue extraordinario”, “Top 10 videos más adictivos del 2022″, “Él no tiene flow, el flow lo tiene a él”, “¡Hasta me dieron ganas de bailar a su lado!”, fueron algunas de las reacciones de los miles de usuarios que comentaron la grabación de Horse.

Incluso la propia artista Nelly Furtado contactó con el tiktoker para conversar con él. Ahora, con más de 4,4 millones de seguidores, cantidad que consiguió en menos de dos meses, ya es considerado todo un influencer.

¡Rumbo a la cima! Su segundo éxito en TikTok es una canción de Ariana Grande y Doja Cat

Sin embargo, ‘el minuto de fama’ no acabó ahí, al parecer Horse planea seguir publicando contenido para sus seguidores con más de sus originales bailes. De este modo lo mostró en uno de sus últimos clips publicado el pasado 23 de febrero, esta vez lleva una camiseta negra y mueve los brazos mientras escucha el tema “Motive” de Ariana Grande y Doja Cat.

Miles de internautas volvieron a darle su apoyo e incluso lo llamaron “el nuevo Khaby Lame” de TikTok. Otros le expresaron su afecto de la siguiente manera: “Te quiero mucho”, “Mi inspiración”, “Hicimos famoso a la persona correcta”. El clip tiene hasta le fecha más de 51 millones de visualizaciones en la red social.