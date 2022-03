Travieso gatito destruye el televisor de su dueña mientras ella miraba Friends

Los gatos tienen a menudo una serie de comportamientos extravagantes que hace que estos sean los protagonistas de diferentes videos virales. En TikTok se ha compartido un clip que muestra el momento exacto en el que un travieso felino rompe el televisor de su dueña.

En el video viral, que ya superó los 7 millones de reproducciones en TikTok, podemos observar a la dueña del gatito viendo la serie estadounidense Friends cuando su mascota utilizaba la pared para bajar del techo.

Segundos después, el gato salta y, en su afán de acomodarse para no resbalarse, choca contra el televisor y este se cae. Su dueña estaba grabando todo este momento y no se le ocurrió nada mejor que compartir su video en TikTok.

Hasta el momento, el hilarante clip suma más de 540.000 ‘me gusta’. Además, ha generado todo tipo de reacciones entre cientos de cibernautas que no dudaron en realizar diferentes comentarios sobre lo ocurrido.

“El gato ya está trabajando, y hasta no traiga una tele nueva, no entra a casa”, bromeó un usuario de TikTok. “Por eso, si tienen un gato, siempre usen la tele enganchada en la pared”, recomendó otro. “La culpa no la tiene el gato, ¿cómo lo vas a dejar bajar desde ahí y no lo ayudas?”, escribió un tercero.