Joven graba una rutina de ejercicios para TikTok y asusta a su perrito que dormía a su lado

A través de TikTok se mostraron las imágenes compartidas por la cuenta @kerriverna donde se pudo observar el preciso momento en que una joven comenzaba a estirarse para realizar sus ejercicios. Ella demostró su flexibilidad en el video y sorprendió a varios al sostenerse solo de sus brazos. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los cibernautas fue la curiosa forma en la que dormía su mascota a su costado.

El can había aprovechado quedarse dormido a lado de su dueña con una inusual pose. Él se encontraba echado de espaldas y con sus patas abiertas para tener mayor comodidad. El can no solo divirtió con su postura sino, también, con su reacción ante el ruido que hacía su cuidadora.

Ella realizaba un ejercicio que requería su total concentración, por lo que no se percató cuando golpeó el suelo haciéndolo retumbar. Su engreído abrió rápidamente sus ojos al asustarse cuando sintió el movimiento, pero volvió a cerrarlos para seguir durmiendo.

El video viral de TikTok cuenta con más de 865.000 visualizaciones. “Te amo perrito que duerme plácidamente”, “Firulais no está para nadie... batería baja”, “Su pose es la perfección”, “El no puede ser interrumpido cuando duerme”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.