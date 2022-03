Joven acaricia peligrosa carabela portuguesa y sorprende a miles de usuarios en TikTok

El mar posee una infinidad de extraños animales, y gran parte de ellos aún siguen siendo un misterio; sin embargo, hay ocasiones en las que son encontrados por personas que pasean cerca de la orilla de alguna playa. Así le sucedió a una joven en su viaje a Brasil. Ella compartió el increíble video en TikTok, donde aparece junto a una peligrosa criatura marina.

En las impactantes imágenes se observaron los movimientos que hacía una carabela portuguesa (especie altamente venenosa) dentro de un vaso descartable. También se vio la mano de la joven que se acercaba sin temor al animal y lo acariciaba con sus dedos. Ante esta escena, miles de usuarios se desconcertaron y emitieron comentarios al respecto.

“Se supone que no debería ni acercarse y le hace cariños”, “Esa chica no le tiene miedo a nada”, “La parte de arriba no hace nada, los tentáculos sí son letales”, fueron algunas reacciones de los usuarios de TikTok.

El clip viral publicado por la usuaria de TikTok @arianntudor consiguió más de 11,5 millones de reproducciones, un millón de ‘me gusta’ y miles de comentarios.