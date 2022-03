Joven compra una camita a su perrito, pero este prefiere dormir debajo de su cama

Te hará reír. En las redes sociales, los animales se han vuelto populares por los diversos clips que protagonizan. Ciertamente, un video de TikTok se volvió viral al mostrar el comportamiento de un perrito al no aceptar el regalo de sus dueños.

Una joven se preocupaba del cuidado de su pequeño engreído, por ello, decidió comprarle una cama especial para que pueda dormir mejor. Sin embargo, el can la sorprendió con una decisión diferente a la hora de descansar.

El animalito prefirió irse al cuarto de su dueña para echarse debajo de su cama y no usar el regalo que le habían dado. Cuando ella se dio cuenta, intentó despertarlo, pero su mascota quería continuar sus horas de sueño en el piso.

PUEDES VER: Joven graba a su padre cuando mimaba al perrito que se rechazó tener en casa

El video viral de TikTok cuenta con más de 38.000 visualizaciones. “Esta más fresco el piso”, “¡¡¡¡Yo viendo en tu video mis ahorros para darle una camita digna!!!! Ah, pero ellos quieren dormir en el piso”, “Así son, siempre me pasa”, " Lo mismo me pasó. Le compré esa cama de calor por las puras. Más ganas me da usarlo yo”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.