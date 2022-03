Mujer se decepciona de sus invitados al saber que irían a ver a Bad Bunny y no a su boda

Una mala experiencia. Luego que Bad Bunny hiciera oficial las fechas de su próximo tour por varios países de Latinoamérica, sus fanáticos no dudaron en hacer de todo para conseguir un boleto. Desafortunadamente, esto afectó a una pareja, que escogió el mes de noviembre para realizar su boda religiosa, sin saber que, ese mismo día, el artista puertorriqueño se iba a presentar en El Salvador. La historia sorprendió a más de un usuario, ya que fue publicada en Twitter.

El 1 de marzo, los habitantes de dicho país formaron largas colas en los exteriores de los establecimientos para ser los primeros en alcanzar un boleto. Sin embargo, Paola Reyes no imaginó que sus familiares y amigos se unirían a esta fiebre.

Tras enterarse de la acción de sus seres queridos, Paola Reyes no calló y mostró su malestar. Foto: captura de Twitter

Fue entonces que se decepcionó de ellos, porque, indicó, compraron entradas para asistir a otro evento, por lo que contó su caso en redes sociales. “Mi boda religiosa fue planeada hace un año y, por cosas del destino, Bad Bunny decide hacer su concierto el mismo día (...). Es bien feo ver que amigos/familia a quienes se les mandó el ‘save the date’ hace un año estén intentando comprar entradas en este momento”, escribió.

“Obviamente nadie está obligado a asistir a mi evento, pero en un momento así es cuando te das cuenta quiénes valen la pena y quiénes no”, acotó. De inmediato, obtuvo la respuesta de los usuarios, quienes le demostraron su apoyo. Incluso, algunos se ofrecieron para estar presentes en su ceremonia.

Luego de que su caso se volvió viral, ella tuvo que aclarar algunos puntos. Foto: captura de Twitter

A pesar de los inconvenientes, ella y su novio continúan con los preparativos, tal como lo comunicó en un medio radial llamado La tribu FM. “Las bodas requieren una logística entera. Estaba leyendo varios comentarios que decían: ‘cambiá la fecha’, pero es casi imposible cambiarla a esta hora, más con un montón de personas que se están casando. Todos los lugares están llenos (…), cambiar la boda está bien difícil, creo que sale más fácil desinvitar a la gente”, manifestó.

Entretanto, su publicación alcanzó más de 12.500 reacciones en Twitter. Además, se convirtió rápidamente en tendencia. “Oigan, nadie dijo que no me gusta Bad Bunny, la verdad sí me gusta. Mi mensaje tampoco era de odio o para ‘llamar la atención’. Lo único que dije fue que, si se trata de personas importantes para ti, tengan otras prioridades, pues eso duele, pero cada quien es libre de hacer lo que desee”, aclaró Reyes ante las interrogantes de las personas.