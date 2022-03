Mira la violenta reacción de un motociclista frente a otro conductor

Conducir un vehículo en las caóticas calles de Lima puede ser una tarea riesgosa no solo para quienes recién empiezan, sino también para los que tienen experiencia. Esta vez, un hombre fue testigo de una violenta escena mientras iba de copiloto. Un motociclista que estaba a metros de él tuvo una desatinada reacción cuando un auto le cerró el pase. El clip es viral en TikTok.

El usuario @patabiker contó a detalle todo lo que sucedía ante sus ojos. Tal como narró en el video, el conductor del vehículo, que esperaba el cambio de luz, no se había percatado de que una moto estaba a su lado, y cambió de carril cerrándole el pase. Esta acción tuvo consecuencias y generó la molestia del motociclista.

Enfurecido, el hombre bajó de su unidad, se dirigió al auto gris y empezó a patear ambos retrovisores hasta sacarlos de su lugar. Si bien muchos usuarios pensaron que el ‘afectado’ respondería a la matonería del motorista, no fue así.

Los segundos pasaron rápidamente y el semáforo cambió a verde. Acto seguido, el auto se alejó de aquel cruce de avenidas sin queja alguna. Los comentarios divididos de los cibernautas no faltaron en el video, que logró obtener más de 129.000 reproducciones.

“La moto debería estar atrás del auto, no a su costado, ese es el problema cuando manejan sin licencia”, “Si no se bajó, hay dos razones: o estaba acompañado de alguna mujer y criatura o se aguantó”, “La verdad es que sí hacen renegar esos autos que no miran los retrovisores”, fueron algunos mensajes.

Aquí podrás observar la escena que generó debate en las redes sociales.