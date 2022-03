Gato aprovecha que nadie lo ve y decide molestar a su ‘amigo’ cuando tomaba una siesta

Amigos y rivales. Es normal que los perros y gatos no tengan una buena relación; sin embargo, esto ha provocado muchos problemas a sus dueños. Tal como se vio en un video viral que se compartió en Facebook, donde un joven grabó el preciso momento en que su querida mascota le jugó una pesada broma a su ‘compañero’ al aprovechar su ausencia.

Al parecer, él se retiró de su casa por unos minutos para cumplir con unas actividades. Fue entonces que confió en sus ‘engreídos de cuatro patas’ y permitió que se quedaran en la sala sin problemas.

No obstante, su felino hizo de las suyas y no tuvo mejor idea que molestar a un can del doble de su tamaño que se había acostado en el mueble para tomar una siesta. Por esta razón, estiró su pata delantera para arañar sus orejas en varias oportunidades.

Al principio, el perro pensó que se trataba de un insecto y se cubrió para espantarlo. De pronto, se percató que en realidad el único culpable era su ‘amigo’ que quería sacarlo de su sitio. Por ello, resistió para evitar que este se saliera con las suyas.

Por suerte, su propietario fue testigo de toda la escena tras esconderse detrás de una pared sin hacer bulla. Por esta razón, sacó su celular para ponerlo en evidencia y compartió las singulares imágenes en una conocida página de Facebook. Con más de 25.000 reproducciones, se volvieron tendencia en cuestión de horas.