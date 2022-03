TikTok viral: pulsa extraño botón en baño de restaurante y ambiente se transforma en una discoteca

Un restaurante llamado Perch in the Park, ubicado en Sussex, Inglaterra, se ha vuelto viral en TikTok por un peculiar detalle que los dueños han implementado dentro de sus instalaciones. Aquí te contaremos lo que sucede en los servicios higiénicos del lugar.

La jugadora de póquer, Abi Hindle, visitó hace unos días Perch in the Park junto a su familia. Mientras disfrutaba su velada tuvo que salir al baño. Al principio no había nada raro; sin embargo, notó un gran botón rojo al lado del lavatorio de manos.

Hindle, de 26 años, se sorprendió al ver el gran botón y se preguntó: ‘¿qué es lo peor que puede pasar?’. Sintiéndose valiente, la joven cedió a la tentación. De pronto, la habitación fue iluminada con luces psicodélicas y de fondo sonaba la canción “Stayin’ alive” del grupo musical Bee Gees.

Al notar la transformación del baño, las joven decidió grabar un video y posterior a ello subirlo a sus redes sociales. Hasta el momento, el clip cuenta con más 2 millones de reproducciones, suma alrededor de 689.000 ‘me gusta’ y cientos de comentarios.

“¿Por qué no todos los baños tienen un botón de fiestas”, comentó un usuario de TikTok. “Necesito un tutorial sobre cómo hacer esto en casa”, escribió otro. “¿Dónde es? Necesito estar ahí ahora mismo”, expresó un tercero.

