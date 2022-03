TikTok viral: perrito le enseña a su dueña la cara que pondrá si ve a unos ladrones

Los perros suelen ser buenos alertando a sus dueños de la presencia de cualquier intruso en la casa. Los fuertes ladridos que reproducen pueden hasta ahuyentar a gente inescrupulosa; sin embargo, esta mujer quiso enseñarle a su mascota una nueva técnica. A través de TikTok, el animal mostró la reacción que tendría, si se llega a topar con ladrones.

“Trompa, ¿cuál es la cara que pones cuando vienen delincuentes?”, dijo la joven para mostrar el entrenamiento que había tenido con su pequeño. De un momento a otro, el animal, que estaba sentado en sus dos patas, cambió su expresión facial y mostró todos sus dientes.

Los usuarios quedaron cautivados con el ingenio del engreído de la casa y reaccionaron al clip que tiene más de 6.6 millones de reproducciones. “Ya no tienes problemas, cuando lleguen se van a reír y no van a robar”, “Me muerde con esos dientes bellos”, “Me asustó el bello”, fueron algunos comentarios.

La cuenta @trompatrompita comparte divertidos videos del perrito que es toda una sensación en las redes sociales por sus divertidos gestos y ocurrencias.