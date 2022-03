Las mascotas pueden ser los mejores protagonistas de hechos totalmente inesperados, tal como le sucedió a un minino llamado Juancho. Este animal fue encontrado en la vivienda del vecino luego de que su dueña se percatara de su ausencia y se asomara por la ventana. A través de TikTok, la joven publicó las imágenes y cómo se las ingenió para rescatarlo.

La grabación mostró al gatito atrapado en la casa del al lado y sin poder salir, ya que su hogar estaba varios pisos arriba. Ante lo sucedido, la cuidadora del animal decidió emplear una soga y un balde, que, en su interior, tenía croquetas para conseguir atraerlo. Aunque, luego de algunos intentos, esta idea no tuvo éxito.

Casi al final del video, la joven pensó que sería más sencillo usar simplemente la soga. Así fue como pudo rescatar a su querido felino. Sobre esta escena, miles de usuarios de TikTok se divirtieron y reaccionaron de manera divertida. “Karen, ¿por qué estoy volando?”, “El gato subiendo: soy Spiderman”, “Juancho: no me voy, me llevan”, fueron algunas respuestas.