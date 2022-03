TikTok viral: pato aprende a escalar una malla de metal para salir a darse un chapuzón en su laguna

Si ver las aventuras del Hombre Araña te dejaron asombrado, deleitarte con las imágenes de un pato que aprendió a escalar una malla de fierro te dejará estupefacto. Así quedaron miles de usuarios en TikTok al ver la gran habilidad de un ave al trepar la puerta de su corral, como todo un experimentado deportista.

A través de un video compartido en la cuenta @ricardogallo, se mostró a varias aves descansando en su corral. Sin embargo, una de ellas se convirtió en la protagonista de este nuevo viral por sus grandes dotes de escaladora para escapar de su recinto e irse a disfrutar de su pequeña laguna.

El patito amarillo comenzó a sujetarse con sus patas entre los espacios vacíos de la reja. Con mucha paciencia, el animal fue subiendo hasta llegar a la cima. Una vez arriba miró fijamente el punto donde tenía que caer para luego dirigirse a su confortable alberca.

Hasta el momento, las imágenes del Pato-Araña, como fue bautizado por los usuarios en TikTok, han logrado más de 87.000 visualizaciones y miles de comentarios.

“Pato, araña y pez, dónde consigo de esos 3 en 1″, “Nunca preso, siempre en libertad”, “Si no lo hubieran grabado, no lo creería”, “Chico decidido”, “Nacido para volar, no se sentará en una jaula”, “El pato de Jackie Chan”, fueron algunas divertidas reacciones a las aventuras del ‘Pato-Araña’.