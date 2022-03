TikTok viral: joven pide dinero prestado, pero bloquea a su amiga cuando esta le ofrece trabajo

En las redes sociales se puede encontrar infinidad de divertidos, emotivos o hasta curiosos videos que logran llamar la atención de los cibernautas por su contenido. Esta vez, una discusión entre dos amigas se volvió viral en TikTok por una peculiar razón.

La usuaria @peirovemily publicó en su cuenta una conversación que sostuvo con una amiga, quien le pedía por favor que le prestara dinero. La mujer le solicitaba que le facilite 800 pesos (39 dólares americanos aproximadamente) para comprarle pañales y leche a su hija pequeña.

Sin embargo, la muchacha le planteó la idea de trabajar en su negocio para poder solventar los gastos de ella y de su niña. Al parecer, la propuesta no fue del todo agradable para la mujer, quien le respondió que no le gustaba trabajar y que solo necesitaba que le prestara el dinero.

“Ya te dije que trabajo no quiero. A mí no me gusta eso y si no me vas a prestar no me estés haciendo perder mi tiempo”, escribió la iracunda mujer ante la sugerencia de su amiga.

El clip de TikTok ha logrado más de 286.000 visualizaciones y miles de comentarios, entre los que cuestionaron a la mujer por no aceptar el trabajo en lugar de pedir dinero.