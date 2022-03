TikTok viral: el regreso de Mónica Murillo, la joven conocida como la ‘Reina del Hi5′

Recientemente, en TikTok se ha vuelto tendencia un video que nos ha regresado hacia una época que fue bastante aclamada por muchos jóvenes. La vuelta de Mónica Murillo, la ‘Reina del Hi5′, ha hecho recordar a miles de cibernautas el momento en que usaban delineadores negros y se planchaban el cabello.

No solo eso, su aparición ha provocado que algunos recuerden los momentos en que bandas como Fall Out Boy, Paramore, My Chemical Romance, PXNDX y otros fueron la sensación para los adolescentes. Murillo ha vuelto a aparecer en TikTok para confirmar que los emos no se extinguieron, solo evolucionaron. Esta fue la frase que compartió en su más reciente video viral.

¿Quién es Mónica Murillo?

Si eres una de las personas que se enganchó con el furor de las redes sociales que se pusieron de moda entre los años 2003 y 2007, seguramente conoces Hi5 y Metroflog, entonces es casi un hecho que reconocerás a Mónica Murillo, quien se hizo famosa en la primera plataforma por ser una de las primeras celebridades que ingresó al internet.

Esta carismática chica se convirtió en uno de los usuarios con más seguidores en las redes sociales a tal punto de que la llamaron la ‘Reina del Hi5′. Esto, debido a la moda que impuso y a lo divertida que era. Sin embargo, al desaparecer la tendencia emo, Mónica también se perdió de forma inexplicable hasta que volvió en TikTok.

¿Qué estuvo haciendo todo este tiempo que no estuvo en redes sociales?

Todo este tiempo que pasó desapercibida en redes sociales estuvo enfocada en su carrera de Derecho en la Universidad de Sonora, y manejando su propia marca de ropa para dormir llamada Malazanta. Actualmente, Mónica Murillo tiene 31 años, ha dejado el cabello largo y el maquillaje para dedicarse a ser influencer de moda, viajes y lifestyle. Sin embargo, a pesar de haber cambiado, sigue recordando su etapa como la ‘Reina del Hi5′.