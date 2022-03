Nuestro país posee una infinidad de tradiciones culturales, una de ellas es el conocido Carnaval de Ayacucho. Esta celebración, llena de color y alegría, es reconocida desde 2003 como Patrimonio Cultural de la Nación. Aunque el ambiente festivo se vive con anticipación, los días centrales para este año van desde el 26 de febrero hasta el día de mañana, 2 de marzo. En esta edición una comparsa llamada Las Candys, conformada por hombres, ha sobresalido en TikTok.

Los internautas han reaccionado de manera divertida al baile y canto de este grupo formado exclusivamente por varones. “Las más mamacitas del carnaval. Ja, ja”, “Qué linda comparsa, me he reído de inicio a fin”, “Sin Las Candys no hay carnaval”, fueron algunos comentarios que se observan en el Facebook de la comparsa.

A través de TikTok, una usuaria (@dafneybilbao) que asistió a la famosa celebración compartió la grabación. Hasta el presente, el clip consiguió más de 400.000 reproducciones y 17.600 ‘me gusta’.