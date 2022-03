TikTok viral: joven presenta a sus acrobáticas y obedientes mascotas y cautiva las redes

En TikTok se volvió tendencia un video protagonizado por un perro y un gato. Un joven decidió presentar a sus acrobáticas mascotas en redes sociales y cautivó a miles de usuarios. El muchacho no solo quiso mostrar lo ligeros que son sus animales para dar saltos, sino que también dio una demostración de lo obedientes que son.

El clip inició con la aparición del gato saltando por encima del cuerpo del perrito y cayendo en un skate. En seguida, apareció otra escena en la que el joven les pide la patita a sus fieles mascotas, que accedieron inmediatamente.

Ambos cachorros saltaron por encima de la rodilla y el brazo de su dueño. Asimismo, el hombre les pidió que se sentaran y en segundos obedecieron. Finalmente, el minino puso su pata en la cabeza del can.

“El gato: sí, te obedezco, pero eso no me quita ser el rey de esta casa”, “Nunca pensé que se pudiera amaestrar un michi”, “Amo al gato haciendo caso pero no humillándose”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios. En YouTube, el clip obtuvo más de 138.000 visualizaciones y 913 comentarios.

Aquí te dejamos el video viral que ha sido compartido en diferentes redes sociales.