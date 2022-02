TikTok viral: conoce la historia de Elvis, el perro que esperó el nacimiento de su ‘hermano’

En TikTok se volvió tendencia un video protagonizado por un perrito. El cachorro llamado Elvis acaparó la mirada de miles de usuarios después de que su dueña presentara su historia en la reconocida red social. El can esperó el nacimiento del hijo que esperaba su dueña y luego se hicieron ‘mejores amigos’.

En este clip, compartido por el usuario de TikTok @aniflores037, se puede ver cómo la mujer embarazada le preguntó al cachorro por su hijo. “¿Dónde está el bebé?”, cuestionó al animal y recibió la increíble respuesta por parte de él. Según cuenta la madre, el can esperaba la llegada del nuevo miembro de la familia.

El contenido multimedia nos muestra las imágenes del perro al lado del bebé días posteriores a su reciente nacimiento. Asimismo, se puede observar los grandes momentos que pasaron juntos conforme el niño crecía. Sin dudas, ambos se han vuelto inseparables. Finalmente, el video viral finaliza con los deseos de la mujer porque los dos sigan permaneciendo muy unidos.

“Al niño le va a doler demasiado cuando el perro no esté”, “¿Cómo que los perritos no viven para siempre?”, “Se me metió una basurita en los ojos, ¡qué bellos, por Dios!”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios. En YouTube, el clip obtuvo más de 783.100 visualizaciones y 10.300 comentarios.

Aquí te dejamos el video viral que ha sido compartido en diferentes redes sociales.