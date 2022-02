TikTok viral: perrito demuestra fidelidad al no querer alejarse de su dueño que estaba herido

En TikTok se volvió tendencia video protagonizado por un perrito. Un hombre sufrió un penoso accidente mientras pasaba por la autopista y su mascota no quiso alejarse de él pese a que estaba mal herido. Uno de los amigos del muchacho fue quien trató de calmar al can para que no se acerque a su cuidador; sin embargo, no pudo frenar su fidelidad.

En este contenido multimedia, compartido por el usuario de TikTok @saddogstorys, se puede ver que cerca del accidente se encontraban algunas personas. Los paramédicos auxiliaron al hombre lo más pronto posible.

Otro joven tomó y acarició al perrito mientras que este se mostraba inquieto por acercarse a su dueño. El animal logró zafarse y corrió para echarse en su cuidador. Las imágenes fueron realmente conmovedoras para miles de usuarios.

“El único y fiel amigo que nunca te dejará”, “Pensé que había fallecido, pero vi la mano que lo acarició”, “El mejor amigo del hombre el estará siempre contigo”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios. En YouTube, el clip obtuvo más de 2 500 000 visualizaciones y 17.800 comentarios.

Aquí te dejamos el video viral que ha sido compartido en diferentes redes sociales.