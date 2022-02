TikTok viral: mujer de 96 años conmueve al cuidar a su hijo con síndrome de Down

El amor de una madre resiste cualquier enfermedad y circunstancia en la vida. Este es el caso de una mujer que a sus 96 años sigue cuidando a su hijo con síndrome de Down. El hombre que nació con este trastorno se ha convertido en el fiel acompañante de esta ciudadano que se ganó la admiración de miles de usuarios de TikTok.

Alan Flores es el joven que contó a través de un video la historia de su bisabuela, quien a pesar de su avanzada edad sigue a cargo de uno de sus hijos. Tal como compartió en el clip, el hombre de 55 años es cuidado por su mamá y no ha habido ocasión en la que se hayan separado.

El bisnieto de la mujer no dudó en grabarlos a ambos en una escena, donde se pudo observar que las arrugas por el tiempo trascurrido también tomaron protagonismo. Los elogios y los mensajes de admiración llegaron de inmediato en la publicación.

“Eso sí que es un: ‘Siempre cuidaré de ti, hijo’”, “Ella no se ha querido ir porque no quiere dejarlo solo”, ”Ella no se puede ir porque él es su misión de vida, estoy segura que cuando llegue la hora se irán juntos”, “La responsabilidad de una madre nunca termina, eso es el verdadero amor”, fueron algunos comentarios.

Aquí podrás visualizar el clip que obtuvo más de 7.1 millones de reproducciones y 986.000 ‘me gusta’.