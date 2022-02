TikTok viral: joven explica por qué el acento del peruano no es neutro y genera debate en redes

Para algunos es fácil identificar a un argentino, mexicano y español con solo escuchar su voz; sin embargo, hay quienes piensan que el peruano no tiene un acento que lo defina. Ante ello, una joven generó polémica en TikTok al comprobar que en el Perú sí se habla con una peculiar entonación; no obstante, resaltó que esta puede pasar desapercibido al no ser tan marcada.

“En mi opinión, Perú sí tiene acento. Es algo muy mínimo, pero lo tienen. (...) Quizás por eso muchas personas creen que es neutro”, indicó Isairis Rodríguez en su última publicación. Esta cantante, que conquista en redes con su música, sube videos hablando como colombiana, venezolana y de otras nacionalidades.

Para ejemplificar su sustento, usó un segmento del programa periodístico de Jaime Chincha y señaló en qué momento se notaba el ‘dejo’ del comunicador. Seguidamente, mostró a Jaime Bayly y tal como hizo en el anterior, exageró el acento para que se haga notorio.

“Normalmente, son los periodistas y actores quienes llegan a tener acento neutro como los que les puse”, añadió en el clip que logró obtener más de 464.000 reproducciones y miles de comentarios, donde varios peruanos dieron su punto de vista.

“Claro que Perú tiene acentos y muchos, los de la costa , los de la sierra y los de la selva”, “Los ejemplos que pones son incorrectos”, “Son periodistas y se llama entonación lo que hacen, pero acento no es”, “La chica tiene razón, no es tan marcado, pero sí tenemos”, comentaron algunos.