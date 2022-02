“Joven en pandemia”: la canción de una compositora peruana que es todo un éxito en redes

Los usuarios de las redes aumentaron con la pandemia y varios aprovecharon esto para crecer en el mundo de la virtualidad. Los artistas tampoco se quedaron atrás y encontraron en plataformas como TikTok una manera de compartir su arte. Este es el caso de Kelly Aliaga, una cantante de 19 años que sigue cautivando con su música en este medio.

Su canción ”Joven en pandemia” se ha viralizado porque conecta con miles de personas al hablar de las experiencias que muchos tuvieron durante la cuarentena. Esta composición de Kelly Aliaga tiene poco más de una semana y ha tenido tal acogida que tanto jóvenes como adultos se han sentido identificados con la letra.

“No quería que esta canción sea un himno para lamentarnos. De hecho, es una validación de las frustraciones que sentimos por no vivir nuestra etapa como se supone que debería ser ”, reveló la artista en entrevista para La República y, a su vez, compartió más detalles de su carrera musical y los planes que tiene a futuro.

Kelly Aliaga y su recorrido en la música

La pasión por la música y el canto estuvieron presentes en Kelly desde temprana edad. Con 9 años, pudo descubrir uno de sus primeros talentos: el piano. Desde ese momento, instrumentos como el ukelele formaron parte de ella, y así supo que este arte iba a quedarse en su vida.

Si bien su carrera pasó por muchos altibajos, fue gracias al apoyo de su familia que pudo tener una preparación. “Yo agradezco muchísimo que mis papás hayan sido lo suficientemente abiertos para decir que veían un potencial en mí (...). Siento que eso falta en muchas familias”, añadió.

Con el tiempo, Kelly formó parte de Sinfonía por el Perú, donde descubrió que el canto era lo suyo. Sin embargo, no fue hasta el 2020 que, gracias a la pandemia, su sueño de ingresar al Berklee College of Music se haría realidad.

Creación de “Joven en pandemia”

A los 17 años, Kelly vivió la cuarentena al igual que muchas personas y, desde su habitación, convirtió los malos momentos en inspiración. “Soy un joven en pandemia, nunca he ido a una discoteca. Mis amigos van a fiestas y andan después en cuarentena”, fue la primera estrofa de la canción que creó como jugando.

Durante esa noche, pensó en todas las experiencias que a su corta edad no había vivido por la llegada de la COVID-19 y fue así como se empeñó en culminar su primer tema musical. “Ya no sé hacer amigos, ni sé qué es una relación. Y es que si me costaba antes, ahora por Zoom me va peor”, escribió en la segunda parte.

Este proceso de creación, como toda composición, pasó por varios cambios con el objetivo de que no suene como un lamento. “La idea es mirar hacia delante y empoderarnos. Eso es literalmente lo que dice el coro”, resaltó en entrevista al hablar del sentido de su canción, la cual tuvo gran acogida en redes sociales.

Las redes sociales como apoyo a su arte

Las oportunidades llegaron a la vida de Kelly cuando menos se lo esperaba. Si bien no conoció a muchas personas presencialmente por la pandemia, sí pudo conectar con quienes menos imaginó a través de las redes. De esa manera, fue contactada por su productor musical, quien quedó impresionado con su talento.

La plataforma de TikTok fue una de las herramientas fundamentales para la difusión de su primer tema, “Joven en pandemia”. “Se me hace increíble que desde una red social pueda tener tanto apoyo con lo que hago y es genial que la gente tenga la disposición”, indicó con entusiasmo.

Como agradecimiento, la joven cantante hizo una locura por sus seguidores y los invitó para que formen parte de su proyecto. “Hice un TikTok pidiéndoles que griten el coro. No tienes ni idea de la cantidad de audios que se enviaron. Yo pedí que metieran a todos en el coro final”, añadió.

Videoclip de su primera canción y planes a futuro

El tema musical, que está disponible tanto en YouTube como en Spotify, tendrá su propio videoclip el próximo 15 de marzo. Esta fecha fue escogida por Kelly y su grupo de producción para conmemorar los dos años de la pandemia, una situación que sacó lo mejor de ella.

Los planes a futuro también siguen en pie, es por ello que se esfuerza a diario para concretar todas las metas que se propuso antes de cumplir 20 años. “Me prometí sacar 10 canciones antes de esa edad, ahora tengo que hacer unas 9”. reveló.

En las redes sociales, los usuarios se han sumado a la viral canción con mensajes de apoyo y divertidos trends. “En realidad, gracias por la interacción que ha tenido mi cuenta de TikTok. Quiero agradecer por lo acompañada que me siento al momento de estar cumpliendo mis sueños”, concluyó.