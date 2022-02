YouTube viral: joven descubre el motivo por el qué su alarma no sonaba en las mañanas

Para no llegar tarde al trabajo, Alexandre Lima programaba su teléfono celular con la finalidad de levantarse a tiempo. Sin embargo, este nunca sonaba lo que causó gran preocupación en el muchacho y pensaba que su aparato estaba malogrado. De esa manera, un video puso al descubierto al culpable de sus tardanzas y fue publicado en YouTube.

Según contó Alexandre, varios días su alarma dejó de emitir el sonido generando que llegara con retraso a su empleo. Esto provocó llamados de atención hasta el riesgo de ser despedido.

Por ello, el joven decidió descubrir lo que sucedía y se llevó una gran sorpresa al ver qué es lo que hacía su perro cada vez que su teléfono sonaba. Su mascota bautizada como Dory lamía la pantalla del celular para desactivar la alarma. Al parecer, el perro asoció el sonido del despertador con el hecho de que su padre adoptivo saliera de casa y lo dejara solo, por lo que decidió apagarlo para estar más tiempo juntos.

Tras llegar unos días tarde al trabajo, Lima le mostró la grabación a su jefe para justificar lo sucedido.

“Le dije a mi jefe, mostrando el video, y pensó que era muy divertido. Me alegró de no haber tenido problemas peores, aparte de la vergüenza de tener que explicarme”, dijo a The Dodo.