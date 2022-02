TikTok viral: jóvenes jugaban vóley playa y travieso perro les arruina el partido

Vóley playa es uno de los deportes que más se practica en época de verano. ¿Pero qué sucedería si en pleno partido llegara un visitante inesperado? Eso exactamente le sucedió a un grupo de veraneantes que tuvieron que paralizar su juego, tal como se vio en un clip de TikTok.

La mascota protagonista de este nuevo viral fue publicado en la cuenta @galy_mendez28. En las imágenes se mostró el preciso instante en que los muchachos practicaban vóley en la orilla del océano. Sin embargo, cuando todo marchaba bien apareció el travieso canino que se apoderó de la pelota y se negó a devolverla.

Los integrantes del equipo comenzaron a corretear al animal en círculos sin lograr buenos resultados. Miles de usuarios no pararon de reír con la tierna escena y muchos señalaron que no lograrían quitarle el balón al peludito, ya que él corría más rápido que los humanos.

“Firulais: alcáncenme si pueden”, “Me he reído en esta y la otra vida”, Ya sabía que Firulais no dejaría jugar en la playa”, “Morí de ternura”, “Si saben cómo se pone, para qué lo invitan”, “Les quitó el balón porque no pagaron derecho de playa”, fueron algunas reacciones a la publicación de TikTok.