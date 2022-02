TikTok viral: joven silba a perro al notar que había subido a la movilidad equivocada

Durante los últimos tiempos, los viajes con animales a lugares turísticos se han convertido en una actividad muy común y muchas agencias han incluido en sus servicios a los engreídos de cuatro patas. Es por ello que una mujer llevó a su amado perrito a un paseo, sin pensar que el pequeño cometería un lapsus que sería viral en TikTok.

A través de la cuenta @mike.william0 se vio el preciso instante en que un grupo de visitantes subía a las movilidades para regresar a casa luego de acudir un centro turístico.

Todo marchaba bien hasta que un can llamó la atención de los pasajeros, pues se había equivocado de camioneta y subió a una donde no estaba su dueña. Con mucha preocupación, el canino miraba a su alrededor y no encontraba a nadie conocido, hasta que oyó el silbido de uno de los sujetos que le indicaba el auto correcto.

La graciosa escena sacó las carcajadas de miles de usuarios en TikTok, ya que el perrito caminó muy apresurado al ver que su cuidadora estaba en otra movilidad.

“El firulais: Ese silbido y voz, ¿dónde lo escuché? Ah, ya decía porque huele diferente aquí”, “El firulais: Perdón, es que los dos se ven grises”, “El firulais: Ya decía yo que no estaba mi humano cerca”, “Qué bueno que su dueño se dio cuenta”, fueron algunos mensajes en la caja de comentarios.