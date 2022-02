TikTok viral: elefante derriba un árbol en medio de una carretera para rascarse el cuerpo

Mediante TikTok se hicieron virales las sorprendentes imágenes de un elefante que arrancó un árbol en medio de una carretera para rascarse una parte del cuerpo que ni su larga trompa llegaba a alcanzar.

En un video compartido en la cuenta @chiquicami2022 se vio el preciso instante en que el animal caminaba por una trocha. En cuanto divisó el viejo árbol se acercó a él y usando su poderosa trompa lo sacó desde la raíz para utilizarlo como rascador de su enorme anatomía.

Al parecer, el paquidermo no llegaba a la parte de la cola por lo que decidió derribar el tronco y de inmediato comenzó a realizar movimientos en la parte trasera. No cabe duda, que la picazón no es una sensación única de los humanos.

Usuarios en TikTok señalaron que los animales tienen comportamientos muy parecidos a los humanos, como este elefante que no se quedó con el molestoso escozor y buscó una forma de solucionar su problema.