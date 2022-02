TikTok viral: educador de perros enseña sencillos pasos para que los canes no jalen la cadena

En TikTok se volvió tendencia un video protagonizado por un educador de perritos. Por medio de esta red social, un hombre enseñó algunos pasos para que los canes no controlen a sus cuidadores al momento de dar un paseo. El usuario compartió un enlace en su biografía para que sus seguidores aprendan las técnicas más fáciles y sencillas para educar mascotas.

Según el educador de perritos, un paso sencillo para hacer que tu mascota te obedezca es cambiar dirección jalando su cadena de forma repetitiva para que el animal se acostumbre a seguir tus pasos. El segundo tip es girar sin tirar de la correa para que el cachorro te persiga sin necesidad de forzarlo.

Según explica el maestro, el tercer paso sería darle premios o jugar con su mascota. De esta forma, el cachorro continuará con esta conducta a la hora de dar un paseo por el parque. Como cuarta técnica eligió dirigir al animal en el viaje. Finalmente, el quinto tip trata de hacer redirecciones verbales, el cual consiste en hacerle recordar al perro que diriges el recorrido con una palabra.

“Pero cuando yo intento regresarla se queda modo tieso, no lo hace”, “Wow, genial, hay que intentarlo, muchas gracias”, “¿Cómo hago para que no me rompa mis plantas?”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios. En TikTok, el clip obtuvo más de 268.000 ‘me gusta’ y 1.501 comentarios.

Aquí te dejamos el video viral que ha sido compartido en diferentes redes sociales.