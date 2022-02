Facebook viral: profesor peruano genera admiración en redes tras ofrecer clases en parque de Comas

La pasión por educar lo demuestra en su día a día. Gastón Vivanco comenzó a enseñar desde que estuvo en la universidad. Desde entonces, sus ganas por compartir su conocimiento se ha incrementado con el paso de los años. En la actualidad, su noble labor se ha conocido por miles de personas debido a una foto suya que se volvió viral en Facebook.

¿Cuánto tiempo puede una persona enseñar? Para Gastón, la respuesta a esta pregunta no es compleja, sino sencilla y emotiva. “Todavía me dedico a enseñar hasta que mi estado físico me lo permita”, comenta. Y eso se debe a que él no solo brinda asesorías en su casa, sino que viaja a varios distritos para continuar transmitiendo todo lo que sabe.

Algunas rutas a las que asiste son Puente Piedra, Collique, y otras que surgen cuando recibe diversas llamadas. Pero, ¿cómo llegaron a contactarlo tantas personas? Esto se debe al interés de una joven para fotografiarlo cuando estaba sentado en el parque zonal de Sinchi Roca. “Yo estuve, como siempre, sentado con mi cartel en la entrada del parque zonal cuando pasó una señorita y me dijo si podía tomarme una foto con mi pizarrita y colgarla en Facebook”, mencionó Vivanco, sobre el origen de la imagen que rápidamente se ha vuelto viral en las redes sociales.

El señor Gastón es psicólogo de profesión y estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, desde entonces su vocación para enseñar se ha ido incrementando. Él enseña cursos de Matemática, Lenguaje, Física, Karate, Gimnasia, entre otros, y también da asesorías de ayuda psicológica profesional, especialmente, a aquellos relacionados a problemas de aprendizaje. “La mayoría de los estudiantes de todos los niveles no tienen las condiciones más favorables para el proceso de enseñanza de aprendizaje por diversas carencias y esto desfavorece lo que el niño aprende”, explica Vivanco respecto a lo que ha experimentado a lo largo de su labor educativa.

Gastón Vivanco fue fotografiado en el parque zonal Sinchi Roca. Foto: captura de Facebook

Gracias a su dedicación, varios alumnos pueden reforzar lo que conocen, ya que el señor Gastón recibe económicamente el cariño de las personas. Él logra obtener entre S/ 10, S/ 5 e incluso S/ 20 soles por enseñar una hora. Otras veces, contó para La República, que da asesorías gratuitas porque sabe que no todas las personas tienen la posibilidad de retribuirle con dinero.

El post de Facebook ha alcanzado más de 8.000 visualizaciones, donde miles de cibernautas han felicitado al profesor Gastón. Algunos de su exalumnos expresaron su emoción de haber llevado clases con él. “Recordarlo como el mejor. Muy agradecida de tener un profesor magnífico que sabe de todo y lo sé porque me enseñaba a mí y a mis hermanos”, comentó la usuaria Mayli Rivas, en uno de los mensajes que celebran la oportunidad que da el maestro a tantos estudiantes peruanos.