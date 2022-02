TikTok viral: novios deciden realizar el baile de su boda acompañados de su perrito y escena conmueve

Miles de usuarios en las redes sociales han sido testigos de un emotivo hecho que ha tocado sus corazones. ¿De qué se trata? Una pareja de recién casados no tuvo mejor idea que bailar el vals acompañados de su fiel amigo de cuatro patas. Las imágenes compartidas en TikTok han conmovido a usuarios en México, España y Estados Unidos.

A través de la cuenta de TikTok @stephdunn722, se publicó un video que muestra cómo Steph y su novio comparten un importante momento al lado de su mascota. Probablemente, el matrimonio es el suceso más importante en la vida de muchas parejas, es por ello que para planear este día existen muchos aspectos a considerar, como los invitados especiales.

Para la novia era imprescindible que su perrito los acompañe en esta fecha, así que, junto a su pareja, tomaron una extraordinaria decisión: el baile principal de su boda sería acompañados de su fiel amigo.

Al ritmo de un tema de Ed Sheeran, la pareja salió al centro de la pista y deslumbró a los invitados al protagonizar este baile junto al can. Los tres abrazados y ‘bailando’ con el fondo musical deleitaron a todos.

El romántico momento quedó registrado en un video que ya ha alcanzado más de un millón de likes en TikTok. “Si mi boda no es así, entonces no me caso”, comentó una emocionada cibernauta.