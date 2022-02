TikTok viral: joven diseca a su perrita para tenerla a su lado, pero queda impactada con el resultado

Sucede en Tijuana, México. Una joven llamada Yuritza Rico todavía duerme cerca de su amada Chispita, a pesar de que la perrita murió al caer del segundo piso. La historia se dio a conocer a través de la cuenta de TikTok de la mujer.

Preservar a las mascotas después de la muerte mediante el relleno y la liofilización se ha convertido gradualmente en otra opción para los dueños. Después de que Chispita falleciera a los 7 años, Yuritza Rico pasó por alto el cementerio de mascotas y el entierro en el patio trasero para tener a su perrita disecada en su casa.

A través de un video, que se volvió viral en TikTok, la usuaria @yrtzrc contó que luego de que la perrita fue disecada le compró ropa, la vistió y la colocó en su habitación para poder mirarla y sentir como si Chispita, su leal compañera, todavía estuviera con ella.

Asimismo, la joven contó que no toca mucho a Chispita, puesto que con el paso del tiempo ha ido perdiendo pelo. “Como ya llevamos mucho tiempo con ella, se está desgastando. Por tanto, no me gusta moverla, se le está cayendo el pelito”.

El clip ha desatado diversos comentarios,. Algunos cibernautas mostraron interés, mientras que otros lo desaprobaron. “¿Por qué aferrarse? Preferiría no verla, que verla en esas condiciones”, expresó un usuario de TikTok. “Yo no podría ver a mi perrito así, prefiero que descanse en paz”, comentó otro. “Lo respeto, pero sería incapaz de hacer algo así”, dijo un tercero.