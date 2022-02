TikTok viral: joven da su primera lección de combate a su perro, pero este tiene tierna reacción

Nunca es demasiado tarde para enseñarle a tu perro un nuevo truco. A estos animalitos les encanta el desafío de aprender a realizar cosas nuevas, aunque algunas veces esto puede resultar un poco complicado. Un gran ejemplo de lo mencionado es un video compartido recientemente en TikTok.

Las clases de defensa personal están diseñadas para ayudarte hacer frente con éxito a las diversas formas de agresión. Por ello, el dueño de un perrito llamado Magnus intentó enseñarle a su fiel amigo sesiones de Krav Maga, un deporte de contacto y también un sistema de autodefensa. Sin embargo, nada salió como esperaba.

El clip viral, subido en la cuenta @magnusthetherapydog, muestra a un hombre explicando a su perro cómo bloquear un golpe. Lo que nunca nadie imaginó es que el animalito, en lugar de defenderse, comenzó a lamer la mano de su amo con mucha ternura.

“¿Tu perro sabe pelear? Solía entrenar en Krav Maga, así que pensé que era hora de que Magnus aprendiera algunos movimientos ¿Cómo le fue en su primera lección?”, se lee en la leyenda de la grabación compartida por el dueño del animalito.

Hasta el momento, el video cuenta con más de 6.300 ‘me gusta’ y los números aumentan con el pasar de las horas. Los comentarios, por parte de los cibernautas, no faltaron en la publicación. “Magnus es cariñoso, no es un luchador“, comentó un usuario de TikTok. “Definitivamente ganaría una batalla con mucho amor“, expresó otro. “Esta es la publicación más tierna que he visto“, escribió un tercero.