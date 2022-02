‘Gringo’ Marc, el tiktoker que vino por una misión y se enamoró del Perú

Muchas son las personas que vienen al Perú en búsqueda de aventura, turismo o simplemente una foto en la ciudadela de Machu Picchu, teniendo en cuenta un itinerario pensado para no perderse todas las maravillas culturales que ofrece nuestro territorio. Sin embargo, existen excepciones, y ese fue el caso de Marc Stroud hace siete años.

El ‘Gringo’ Marc es un joven estadounidense de 25 años que a finales del año pasado decidió abrir una cuenta de TikTok para compartir su percepción y experiencia sobre su estadía en nuestro país. De este modo, consiguió hacerse querido por muchos compatriotas quienes lo ven como un hermano más.

La República conversó con Stroud para conocer acerca de su historia, las razones por las que está enamorado del Perú y cuáles son sus planes a futuro.

PUEDES VER: Estadounidense explica por qué la comida peruana es mejor que la mexicana

¿Quién es en realidad el ‘Gringo’ Marc?

Marc Stroud nació en el estado de Washington, pero actualmente reside en Utah debido a sus estudios de Contabilidad, que finalizarán en abril del presente año.

Desde siempre ha sido un fiel seguidor del basquetbol, pero ahora lo es también del fútbol. “Gracias al tiempo que pasé en el Perú me enamoré del fútbol. Siempre estoy siguiendo los partidos de la selección peruana”, contó.

Asimismo comentó que se casó en diciembre de 2019. Da la casualidad de que ambos son ‘gringos’ y se conocieron en nuestro país al cumplir una misión de su iglesia. Ella se llama Lindsey y comparten el mismo afecto por la cultura peruana.

PUEDES VER: Streamer cubana come causa limeña por primera vez y su reacción es viral

Su misión a un destino desconocido

Como lo mencionamos al inicio, el caso de Stroud fue diferente al de cualquier otro turista que viene al país, puesto que él pertenece a la iglesia de los mormones.

“A los 18 años, justo poco antes de mi cumpleaños, mandé mis documentos a la iglesia. En diciembre de 2015 me dijeron que iba a viajar a Perú para hacer la misión; prácticamente fue una sorpresa”, comentó Marc.

“Cuando llegué, la gente me comenzó a decir ‘hola, gringo’”, narró. No obstante, él no tenía dominio de nuestro idioma, por lo que decidió aprender en el transcurso de su viaje por Chimbote, Huaraz y Trujillo.

Marc Stroud pasando tiempo de juego con niños en el norte peruano. Foto: captura de Instagram

Cómo se salvó de un huaico en La Libertad

Marc reveló que vio junto a las familias del distrito Chao (La Libertad) cómo las aguas comenzaron a llevarse decenas de viviendas. En ese momento decidió, junto con su compañero, buscar a una familia que había conocido para ayudarla a retirar algunos objetos de valor.

“Corrimos a su casa y vimos que estaban sacando sus cosas, ya que sabían que en cualquier momento el río se iba a llevar todo; entonces los ayudamos”, contó sorprendido mientras recordaba los detalles de ese día lluvioso. Además, afirmó que hubo un momento muy peligroso: “Vimos cuando una de las paredes que estaban cerca del río se cayó”.

Cabe destacar que el alcalde del distrito de Chao comunicó que en marzo de 2017 más de 21.000 personas fueron afectadas por los huaicos.

Planes a futuro y sus ganas de volver con su “familia peruana”

Marc reveló que tiene grandes planes a futuro para su “familia peruana”. Él planea volver junto con su esposa, Lindsey, a mediados de este año para visitar a sus amigos y conocer nuevos lugares. También reveló que abrirá su canal de YouTube para contar sus travesías por el país que lo enamoró.

“Perú es un tesoro escondido. Me parece que la gente no habla de Huaraz. Recuerdo que cuando yo fui por primera vez pensé que era uno de los sitios más hermosos que había visto en mi vida. Yo dije ‘wow, cómo es que un sitio tan lindo no se conoce en el exterior’”, expresó.

Por esta razón, Marc busca recordarle al Perú y a los países hispanohablantes la increíble cultura que posee nuestro territorio. “Quiero que la gente sepa que Perú es un país hermoso y que la gente es superbuena”, concluyó.