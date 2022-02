Facebook viral: gatito sorprende a sus dueños al usar el baño como si fuera un humano y escena se viraliza

A diario, los cibernautas son testigos de las conductas más divertidas e irreverentes de los animales. Sin duda, son ellos quienes se han ganado el protagonismo en las redes sociales. Es por ello que, en esta ocasión, un travieso gatito se ha robado la atención en Facebook al protagonizar una singular escena.

¿Qué ocurrió? Este minino llamado Mickey hizo de las suyas mientras nadie lo veía. Es común ver cómo algunas mascotas adoptan curiosos hábitos por imitación a sus dueños. Se han visto perritos y gatitos que siguen una coreografía o movimientos de yoga cuando acompañan a sus amos, pero este gatito fue más allá.

Cuando la dueña de Mickey fue en busca de su minino, lo encontró sentado sobre el inodoro, tal como si fuera un humano. Al parecer, este gatito ha aprendido a ir al baño de la manera más ‘educada’ para no ensuciar su casa.

“Mi gato es muy limpio, pero siempre hace sus necesidades en un sitio secreto. Cuando me desperté y lo vi utilizando el retrete no lo podía creer. Me pareció muy divertido”, confesó Sarah Louise en sus redes sociales.

De inmediato, Sarah decidió grabar a su gatito mientras este usaba el inodoro sin problemas. Las imágenes pronto se volvieron tendencia en las redes sociales, principalmente en Facebook, donde miles de usuarios dejaron likes, además de divertidos comentarios.