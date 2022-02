Ciertamente la cultura asiática está repleta de novedades para los extranjeros y, entre ellas, destaca su famosa gastronomía. Un reciente clip de TikTok mostró la experiencia de una turista en Corea que vio por primera vez el sannakji, un platillo que se ha vuelto tendencia en las redes sociales por el movimiento de su ingrediente principal: el pulpo.

En realidad, el pulpo ya estaba muerto; sin embargo, debido a que las ventosas de los tentáculos seguían activas, puede parecer lo contrario. Esto ha provocado que muchos visitantes se espanten y no quieran probar el sabor de esta popular comida. De este modo ocurrió con la joven, ya que contó lo siguiente: “Yo no me atreví, pero dicen que sabe muy bien”.

Ante las imágenes, miles de usuarios quedaron sorprendidos. ”No, gracias”, “Prefiero la carne”, comentaron algunos.

PUEDES VER: Streamer cubana prueba causa limeña por primera vez y su reacción se vuelve viral

Hasta el presente, el clip viral sumó alrededor de 75.000 reproducciones, 2.500 ‘me gusta’ y decenas de comentarios en la plataforma de TikTok.