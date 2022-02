TikTok viral: gato toma una radical decisión al no gustarle la música que escucha su dueño

Muchas veces las personas escuchan sus canciones preferidas a alto volumen porque les recuerda un especial momento o a una persona en particular. Sin embargo, a el gatito de esta historia parece no gustarle la música o, quizá, la forma de cantar de su dueño, pues tomó una drástica decisión tal como mostró un clip de TikTok.

El video compartido en la cuenta del usuario @wilfredopoma mostró a un hombre escuchando y a la vez cantando el coro de una conocida canción de cumbia. Al parecer, a la mascota de la casa no le agradó esta situación, y decidió desconectar el equipo de sonido.

De un salto, el minino se trepó a la pared y sacó el cable de energía eléctrica, logrando que la radio se apague de inmediato. El hecho sacó miles de carcajadas a los usuarios en TikTok, quienes no dudaron en dejar sus divertidos comentarios.

“Qué inteligente ese gatito”, “El gato: bueno, vas a cantar vos o la radio”, “Ese gato me representa cuando algo no me gusta”, “Ese gato tiene mejor gusto que el dueño”, “Quién no se va aburrir con esa música”, “No es la música, sino la forma de cantar”, fueron algunas reacciones a la publicación de TikTok.