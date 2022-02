Perrita se pone ‘celosa’ y ladra para evitar que otras personas intenten abrazar a su dueño

Una cuenta en TikTok dedicada a los animales, identificada como @sammy4patitas, mostró una sorpresiva escena que ha llamado la atención de miles de usuarios. En ella se puede observar el preciso momento en que una perrita prefiere ser la única en recibir los abrazos de su dueño, por ello, impide que otros se acerquen a él.

Ella se mostraba feliz a lado de su cuidador, por lo que movía su cola en todo momento. Sin embargo, la pareja de su amo intentó acercarse para darle un abrazo, pero el can no se lo permitió y le respondió con un gran ladrido para alejarla.

Los familiares que estaban presentes quedaron sorprendidos del comportamiento de su mascota, quien se mostró ‘celosa’ de que otras personas estén cerca de su dueño.

El video viral de TikTok cuenta con más de 223.000 visualizaciones. “Hermana, uno sabe donde ya no pertenece y déjame decirte que ahí no es”, “Así tenía mi perrito, no dejaba que nadie se me acerque”, “Mi gata es tal cual, se enoja cuando alguien se me acerca”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.