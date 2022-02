Gatito se muestra ‘enojado’ con el novio de su dueña y lo ‘reta’ a una pelea de miradas

Te hará reír. Las redes sociales se han convertido en el espacio donde miles de personas pueden publicar diversos videos que protagonizan sus mascotas. Ciertamente, una joven compartió un singular encuentro que tuvo su gato y su novio cuando se vieron por primera vez. Miles de usuarios de TikTok se sorprendieron ante la mirada ‘molesta’ que dirigía el felino hacia el joven.

La dueña del minino descubrió su comportamiento cuando su pareja fue a visitarla, por ello decidió grabar el preciso momento en que mostraba su ‘desagrado’ hacia su novio.

En las imágenes que compartió en su cuenta personal de TikTok se pudo observar la distancia que el minino ponía entre el joven y la mirada que dirigía hacia él. Debido a su conducta, el muchacho decidió mirarlo de la misma manera, por lo que, terminaron realizando una pelea de miradas.

Al final el felino respondió con un sorpresivo ataque saltando hacia la cama de su ama como si fuese a arañar al joven. El video viral de TikTok cuenta con más de 729.000 visualizaciones. “El gato: no me busques porque me vas a encontrar”, “Es que si el lo mira fijo lo toma como una amenaza”, “El michi: no confío en tu humano, karen”, fueron algunos de los comentarios que realizaron los cibernautas