Deja a su perro a solas en su casa y, al regresar, lo encuentra en una divertida escena

Con las patas en la masa. No cabe duda de que los animales se han convertido en los principales protagonistas de los videos virales que se comparten en Facebook y otras redes sociales debido a sus ocurrencias. Tal como se conoció en un reciente caso, donde un joven dejó al descubierto la travesura que cometió su perro durante su ausencia.

Al parecer, un can tuvo que quedarse a solas en el interior de su vivienda luego de que su dueño salió por un corto tiempo. Fue entonces que aprovechó para hacer de las suyas, ya que no tuvo mejor idea que apoderarse de una hamaca a la que tenía prohibido subirse para jugar. Sin embargo, este no imaginó que su plan se iba a estropear al ser atrapado.

En ese momento, el muchacho regresó a su vivienda y escuchó unos fuertes ruidos que lo alertaron. Por ello, caminó con cuidado para averiguar lo que sucedía mientras se dirigía a su patio. De pronto, se enteró de la singular acción de su ‘engreído de cuatro patas’, que disfrutaba de una siesta en su cama colgante.

PUEDES VER: Perro acompaña todos los días a su dueña a hacer las compras y ayuda a cargar las bolsas

Pese a que fue descubierto, el animal continuó con su sueño. Por otro lado, su propietario no se molestó y decidió grabarlo con su celular sin hacer ruido para evitar despertarlo. Después, divulgó las imágenes en una famosa página de Facebook. Ahí, obtuvieron más de 10.000 reproducciones que las convirtieron en tendencia rápidamente.