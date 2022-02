Perro ve a la cachorra que adoptó su dueña y entristece al creer que ya no será el engreído

Cuando el can observó a su familia mientras le daba la bienvenida a la perrita, corrió a esconderse en un rincón y mostró su tristeza. El video es viral en TikTok.

El can no soportó saber que ya no será el único consentido y se mostró triste al conocer a su 'hermanita'. Foto: captura de TikTok

A través de las redes sociales, se pueden hacer conocidos todo tipo de hechos, desde los más divertidos o impresionantes, hasta aquellos que pueden llegar a tocar tu corazón. Este es el caso de un perrito que, al parecer, no estuvo de acuerdo con tener una nueva ‘hermanita’ en casa. El video que muestra su reacción al conocerla ya es viral en TikTok. Diana Laura es la dueña de este can llamado Tobías. Ella y su familia decidieron adoptar una nueva cachorra para que le haga compañía; sin embargo, no imaginaron que esta idea no sería del total agrado de su mascota. Cuando la nueva integrante de la familia llegó a su hogar, todos le dieron la bienvenida y se mostraron contentos con su llegada, pero Tobías solo optó por acomodarse en un rincón y dar a conocer que no estaba de acuerdo con la idea. PUEDES VER: Cachorro se ‘roba’ la media de su dueño y se la lleva a su escondite secreto “Tobías piensa que ya no lo querrán”, dijo la cuidadora del animal al ver su rostro de tristeza. Al compartir estas imágenes en TikTok, más de 281.000 usuarios dejaron un like en la publicación, además de otros cientos de comentarios.

Video recomendado: Perrito sorprende a transeúntes al acostarse en una fuente de agua en plena vía pública