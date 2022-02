Perro ve a la cachorra que adoptó su dueña y entristece al creer que ya no será el engreído

Cuando el can observó a su familia mientras le daba la bienvenida a la perrita, corrió a esconderse en un rincón y mostró su tristeza. El video es viral en TikTok.

El can no soportó saber que ya no será el único consentido y se mostró triste al conocer a su 'hermanita'. Foto: captura de TikTok