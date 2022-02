Mujer se salva del ataque de feroz tiburón golpeándolo, pero termina herida

Como si fuera una película de terror. Una usuaria de TikTok volvió al sitio donde sufrió el susto de su vida al defenderse del ataque de un tiburón en el Parque Nacional Tortugas Secas, ubicado en Florida. En el post, esta persona publicó más videos para contar todo lo que vivió a fines del mes pasado.

La mujer estadounidense de 42 años se llama Heather West. Ella disfruta de compartir clips sobre sus viajes mediante su cuenta de TikTok @wildwitchofthew3st.

En sus últimas publicaciones dio a conocer los detalles de cómo consiguió salvarse del feroz tiburón. Resulta que ella fue la última persona en retirarse del agua luego de haber buceado. “Sentí que algo me jalaba el pie. Mi mente no podía comprender lo que estaba pasando y pensé que uno de los chicos me había agarrado, tratando de asustarme”, contó West.

Sin embargo, cuando se percató de que en realidad era un tiburón, ella trató de desprender su pie del animal tirando hacia arriba; entretanto, los filudos dientes atravesaron el traje hasta llegar a su piel.

Ante el aterrador momento, West decidió golpear al animal con sus puños varias veces justo en la cara hasta que consiguió liberarse. Para ella, esta lucha duró aproximadamente 30 segundos, en los que se jugaba la vida.

En la actualidad, Heather West aún tiene secuelas que no le permiten mover con normalidad su pie derecho debido al daño en sus ligamentos y tendones.