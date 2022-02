Fans de la película Encanto recrean escenas del tema “No se habla de Bruno” y se hacen viral

“No se habla de Bruno, pero sí se canta”. A fines del año pasado, llegó la película Encanto a la plataforma de Disney Plus, justo a tiempo para la Navidad. Desde este momento, la produción no ha parado de ganarse el corazón de niños, jóvenes y adultos. Ahora, tiene tres nominaciones en los Premios Oscar, y ello solo ha despertado el interés de los usuarios en redes sociales como TikTok, que no han dejado de escuchar un tema en específico: “No se habla de Bruno”.

La cinta ha sido elogiada y podría ganarse el Premio de la Academia en las siguientes nominaciones: mejor banda sonora original, mejor película animada y mejor canción original. Por esta razón, muchas personas no pueden dejar de ver la cinta más de una vez, incluso adultos, pese a ser animada, como fue el caso de dos hermanas gemelas.

Las jóvenes se dedican a crear contenido en TikTok para sacar sonrisas a miles de usuarios. Fue de este modo que eligieron la canción “No se habla de Bruno” para recrearla de manera divertida. Ellas pusieron todo su esfuerzo para reproducir las escenas más simpáticas; para ello, emplearon el vestuario adecuado y representaron diferentes personajes.

Desde su publicación, el clip de @arayfer_ha consiguió alrededor de 8 millones de visualizaciones, 957.000 ‘me gusta’ y miles de comentarios en la red social.

“Aún no veo la película, pero ya me sé la canción”, “Me encanta su actuación y actitud”, “No se habla de Bruno, pero sí se canta”, fueron algunas reacciones de los internautas.