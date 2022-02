Chofer de bus sorprende a pasajeros al hacerlos escuchar música clásica durante su trayecto

A menudo, los viajes largos suelen generar una enorme insatisfacción en los usuarios, no solo por el tráfico, sino por el pésimo estado en el que se encuentran algunas unidades vehiculares. Sin embargo, no todo puede ser malo en el transporte público, así lo demostró un chofer que sorprendió a sus usuarios con un vehículo muy limpio y música clásica. Un pasajero no dejó pasar el momento y grabó con su celular para publicarlo en su cuenta de TikTok.

En varias partes del mundo, el transporte público no es el mejor, ni goza de las mejores condiciones. Es por ello que los usuarios se quejan mucho del servicio que se brinda en ocasiones. No obstante, un chofer de una unidad en México quiso destacar del resto de sus compañeros, y qué mejor que con un vehículo en buen estado. Además, con música que es del agrado de muchos.

Como se pudo ver en las imágenes publicadas en la cuenta @bandolerotiktok, un muchacho explicaba que el bus público no emanaba fétidos olores y, sobre todo, que todos los usuarios portaban cubrebocas, por la COVID-19, algo que parece haberlo impresionado.

La grabación de TikTok ha generado toda clase de comentarios, entre los que destacaron que “ese es un bus de otra dimensión” o que “se trata de un viajero en el tiempo futuro”.